Ferdinand gerir gys að Wenger

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Rio Ferdinand átti afar glæstan feril og vann til að mynda fjölda Englandsmeistaratitla með Manchester United en hann lagði skónna á hilluna árið 2015.

Áður en hann hætti tók hann eitt tímabil með liði Queens Park Rangers í ensku úrvalsdeildinni og var þá heldur farið að hægjast á kappanum sem átti ekki sjö dagana sæla í Lundúnum. Hann hefur nú borið saman það hörmungartímabil sitt við ástand Arsenal undir stjórn Arséne Wenger.

Wenger hefur marga fjöruna sopið sem knattspyrnustjóri og unnið til fjölda verðlauna en virðist nú kominn á endastöð með lið Arsenal sem hefur tapað fimm af síðustu sex leikjum sínum í öllum keppnum og virðist, annað árið í röð, ætla að missa af sæti í Meistaradeild Evrópu.

Hvort Wenger hafi jafnmikinn húmor fyrir sjálfum sér og Ferdinand er alls óvíst.

No disrespect but Wenger going on for too long feels like my last year playing at @QPRFC 🙈🙈