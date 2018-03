Markið hjá Kristjáni Flóka (myndskeið)

Kristján Flóki Finnbogason skoraði fyrsta mark Start þegar liðið skellti Tromsö, 4:1, í fyrstu umferð norsku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eins og fram kom á mbl.is í gær.

Mark Kristjáns Flóka má sjá í meðfylgjandi myndskeiði en hann og Aron Sigurðarson voru báðir í byrjunarliði Start, sem er nýliði í deildinni.

K. Flóki Finnbogason scored his 1st goal in @eliteserien for @ikstart when they won Tromsö 4-1 at home. He also gave an assist. ⚽️🇮🇸👏 #TeamTotalFootball pic.twitter.com/nmHIbfVUMe