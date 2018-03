Rúnar Már í liði vikunnar

Knattspyrnumaðurinn Rúnar Már Sigurjónsson hefur leikið mjög vel með svissneska liðinu St. Gallen að undanförnu og skorað í þremur af síðustu fjórum leikjum sínum.

Hann hefur skorað þrjú mörk í sjö leikjum sínum með liðinu. Eitt markanna var fallegt mark beint úr aukaspyrnu og annað skot lengst utan af velli upp í samskeytin. St. Gallen hefur auk þess unnið fimm leiki í röð í svissnesku úrvalsdeildinni.

Rúnar Már er í liði vikunnar hjá Blick, í annað skiptið í síðustu þremur umferðum. Frammistaðan hans gegn Grasshopper um helgina vakti athygli, en hann skoraði fyrra mark liðsins í 2:1-sigri, gegn liðinu sem hann er samningsbundinn.

Grasshopper lánaði Rúnar til St. Gallen um áramótin og vandaði Rúnar knattspyrnustjóra Grasshopper ekki kveðjurnar í viðtali eftir leikinn.

Rúnar Má Sigurjónsson is in the Team of the week in both SportalHD & @Blickch. Impressive 5 wins in a row by @FCSG_1879 🇮🇸👌 #TeamTotalFootball pic.twitter.com/BRQHWVMzEe