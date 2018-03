Alfreð kominn af stað á ný

Landsliðsmaðurinn Alfreð Finnbogason er byrjaður að æfa á nýjan leik með þýska liðinu Augsburg en hann tognaði á kálfa í leik með liðinu um mánaðarmótin janúar-febrúar og hefur verið frá keppni síðan þá.

„Góð tilfinning að vera kominn aftur út á æfingavöllinn,“ skrifar Alfreð á twitter síðu sína en hugsanlega kemur hann eitthvað við sögu með Augsburg í leiknum gegn Bayer Leverkusen um næstu helgi en þýska deildin fer þá aftur af stað eftir landsleikjafrí.

Alfreð er markahæsti leikmaður Augsburg á tímabilinu en hann hefur skorað 11 mörk í þeim 18 leikjum sem hann hefur spilað í deildinni og er hann fjórði markahæsti leikmaður þýsku Bundesligunnar.

Feels good to be back on the training pitch 💪😁 https://t.co/hrM4sCXbZS