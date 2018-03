Gunnhildur skoraði mark umferðarinnar

Mark Gunnhildar Yrsu Jónsdóttur sem hún skoraði fyrir Utah Royal gegn Orlando Pride í fyrstu umferð bandarísku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu um síðustu helgi var valið besta mark 1. umferðarinnar.

Mark Gunnhildar ásamt þremur öðrum voru tilefnd í vali á marki umferðarinnar og í kvöld var greint frá því að markið sem Gunnhildur skoraði hefði unnið kosninguna á besta markinu en kosningin fór fram á twitter.

🥁🥁🥁…Your @NWSL Goal of the Week winner is Gunnhildur Jónsdóttir!!!



Congrats Gunny 🇮🇸 and THANK YOU to all the amazing fans who voted. pic.twitter.com/lEfpQ2iASf