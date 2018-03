Messi var nóg boðið (myndskeið)

Lionel Messi fyrirliða argentínska landsliðsins í knattspyrnu var nóg boðið þegar hann fylgdist með félögum sínum þegar þeir voru teknir í bakaríið í vináttuleik gegn Spánverjum í Madrid í kvöld.

Argentínumenn, sem mæta Íslendingum í fyrstu umferð riðlakeppninnar á HM í Rússlandi í sumar, voru teknir í kennslustund en Spánverjar unnu stórsigur, 6:1.

Messi gat ekki spilað vegna meiðsla en þegar Isco skoraði sjötta mark Spánverja þá lét Messi sig hverfa úr áhorfendastúkunni eins og sjá má á meðfylgjandi myndskeiði.

🎥 | Messi could not watch the game anymore after Spain's 6th goal. pic.twitter.com/Umw9W0wPIo