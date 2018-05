Höfðar mál á hendur Ramos

Lögfræðingur í Egyptalandi segist ætla að höfða mál á hendur Sergio Ramos og krefja hann um miskabætur vegna brotsins á Mo Salah í úrslitaleik Meistaradeildarinnar.

Lögfræðingurinn heitir Bassem Wahba samkvæmt frétt í Evening Standard og er Egypti eins og Salah. Samkvæmt honum olli Ramos áverkum Salah vísvitandi.

Wahba segir telja að Ramos eigi að borga fyrir þann miska sem hann hafi valdið Salah og egypsku þjóðinni allri. Telur Wahba að slík upphæð gæti numið allt að milljarði evra.

Wahba hyggst auk þess tilkynna atvikið sérstaklega til Alþjóða knattspyrnusambandsins fyrir utan skaðabótamálið.

Clearer footage of Sergio Ramos going for Mohamed Salah’s arm before pulling him down to the other side. What a disgusting act. pic.twitter.com/t7RLzJo5c6