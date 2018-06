Júdómenn hneykslaðir á Ramos

Spánverjinn Sergio Ramos hefur fengið fyrir ferðina á samskiptamiðlum eftir að Mo Salah slasaðist í samskiptum þeirra í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu. Færsla á Twitter frá Júdósambandi Evrópu er athyglisverð svo ekki sé meira sagt.

Þar kemur fram að óleyfilegt sé í júdó að klemma handlegg andstæðingsins líkt og Ramos virðist hafa gert við Salah áður en þeir féllu í jörðina. Bragð sem talið sé hættulegt. Ekki er hægt að skilja færsluna öðruvísi en svo að hjá Júdósambandinu telji menn Ramos hafa beitt bragði sem óleyfilegt sé í júdó, eða í það minnsta farið mjög nálægt því.

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB