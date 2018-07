„Það er betra að gefa en þiggja“

Kólumbíski landsliðsmaðurinn Juan Cuadrado, leikmaður Ítalíumeistara Juventus, ætlar að eftirláta Cristiano Ronaldo treyju númer 7 hjá félaginu en sjöan hefur verið vörumerki portúgölsku stórstjörnunnar sem í vikunni samdi við Juventus.

Cuadrado hefur spilað í treyju númer 7 hjá Juventus síðustu tímabilin en hann hefur nú ákveðið að leyfa Ronaldo að spila í treyju með uppáhaldsnúmeri sínu.

„Það er betra að gefa en að þiggja. Blessun til Ronaldo í þessu nýja ævintýri,“ skrifar Cuadrado á Instagram-síðu sína.

Ronaldo mun gangast undir læknisskoðun hjá Juventus á mánudaginn og verður eftir það formlega kynntur til leiks hjá félaginu. Samningur hans til fjögurra ára og mun hann fá sem svarar 72 milljónum króna í laun á viku sem er fjórum sinnum hærri upphæð en næst launahæsti leikmaður félagsins mun fá.

Más bienaventurado es dar que recibir; bendiciones 🙏🏾Panita @cristiano en esta nueva aventura 💪🏾💪🏾#finoallafine #forzajuve🏳️🏴

A post shared by Juan Cuadrado (@cuadrado) on Jul 11, 2018 at 10:29am PDT