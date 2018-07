Fallegt mark Arnórs (myndskeið)

Arnór Sigurðsson gerði sigurmark Norrköping í 1:0-sigri á Elfsborg í efstu deild Svíþjóðar í fótbolta í gær. Arnór var svo valinn í lið vikunnar af FotbollDirekt í dag fyrir frammistöðu sína í leiknum.

Miðjumaðurinn er aðeins 19 ára gamall hefur hann síðasta árið hægt og rólega komist í mikilvægara hlutverk hjá sænska liðinu.

Jón Guðni Fjóluson og Guðmundur Þórarinsson eru lykilmenn í liðinu en Alfons Sampsted hefur ekki náð að vinna sér inn sæti í liðinu eftir að hann gekk í raðir þess frá Breiðabliki.

Hér að neðan má sjá markið sem Arnór skoraði í gær og eins og sjá má, kláraði hann ansi vel úr erfiðu færi.

Arnór Sigurdsson (@arnorsigurdsson) scored the only goal & secured 3 points for @ifknorrkoping at home vs. Elfsborg. What a goal it was ⚽️🇮🇸👏 #TeamTotalFootball pic.twitter.com/BzSXW9xZaf