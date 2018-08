Flott tilþrif Rúnars í Frakklandi (myndband)

Landsliðsmarkmaðurinn Rúnar Alex Rúnarsson hefur farið afar vel af stað með franska liðinu Dijon. Rúnar og félagar eru með fullt hús stiga eftir þrjá leiki í frönsku A-deildinni og hefur Rúnar haldið hreinu í tveimur af leikjunum þremur og aðeins fengið á sig eitt mark.

Hér að neðan má sjá myndband af tilþrifum Rúnars í fyrstu þremur leikjum sínum með Dijon og eins og sjá má, er hann ófeiminn við að hlaupa langt út úr marki sínu, þurfi hann þess.

Rúnar Alex Rúnarsson (@runaralex) has made a huge impact on @DFCO_Officiel in his 3 first games. Here are some of his actions 🇮🇸🙌 #TeamTotalFootball pic.twitter.com/5dR15jLaoT