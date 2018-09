Beckham búinn að nefna félagið sitt

David Beckham tilkynnti í dag nafn knattspyrnufélagsins sem hann hefur á undanförnum árum unnið hörðum höndum að að koma á laggirnar. Beckham hefur unnið að stofnun knattspyrnufélags í Miami og mun það bera nafnið Inter Miami CF.

Félagið tilkynnti þetta í stuttu myndbandi á twitteraðgangi sínum í dag og við það stóð: „Fyrir fjórum árum dreymdi okkur knattspyrnufélag og við erum stolt að tilkynna merki félagsins. Verið með okkur í ferðalagi sem er rétt að byrja.“

Fullt nafn félagsins er Club Internacional de Fútbol Miami og er það tileinkað hinum mikla fjölda spænskumælandi fólks í Miami. „Þetta er nýtt lið en borgin er sögufræg og við vildum sýna það með merkinu. Það er suðuramerískur blær yfir þessu og vonandi verða stuðningsmennirnir ánægðir,“ sagði Beckham.

Beckham og félagar stefna á að liðið byrji að spila í efstu deild Bandaríkjanna eftir tvö ár. Félagið hefur hins vegar ekki enn fundið heimavöll, en unnið er að því að finna kjörinn stað fyrir byggingu hans. Hér að neðan má sjá merki félagsins.

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG