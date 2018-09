Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu, lætur tilfinningar sínar í ljós á instagram-síðu sinni en draumur íslenska landsliðsins um að komast í úrslitakeppni HM í knattspyrnu varð að engu í gær eftir 1:1-jafntefli við Tékka í lokaumferð riðlakeppni undankeppni HM.

Sara Björk fékk gullið tækifæri á að skjóta Íslendingum í umspil þegar hún tók vítaspyrnu í uppbótartíma en góður markvörður Tékka sá við henni.

„Gærdagurinn var þungur, dagurinn í dag er erfiður, morgundagurinn verður betri! Grátlega nálægt því að ná markmiðum okkar. Erfitt að lýsa því hverju svekktur maður er eftir seinustu tvo leiki. Við höfum aldrei verið eins nálægt því að upplifa það að komast á HM.

Sem íþróttamaður er erfitt þegar manni mistekst og finnst maður hafa brugðist liðinu. Allt sem maður lagt á sig og sér fyrir sér hvernig allt muni ganga uppi. Maður trúir svo innilega. Þess vega gerir maður allt til þess að láta drauma sína verða að veruleika. Allar æfingar, allar aukaæfingarnar, öll vinnan. Okkur mistókst í þetta skiptið. Við verðum að nýta þetta sem reynslu og lærdóm. Við eigum meira inni. Við þurfum að nýta mólætið sem hvatningu og stíga upp.

Við munum reyna aftur og koma þá ennþá einbeittari og betri fyrir næstu undankeppni því að ég er alla vega ekki södd og ég veit að allt liðið vill meira. Það verður því miður ekki á HM næsta sumar en við verðum tilbúnar og hungraðar fyrir næstu keppni,“ skrifar Sara á instagramsíðu sína.

