„Unnum besta lið í heimi“

Landsliðsmaðurinn Hörður Björgvin Magnússon er vitaskuld í sjöunda himni eftir sigur CSKA Moskva á móti Evrópumeisturum Real Madrid í Meistaradeildinni í gærkvöld.

Hörður Björgvin sat á bekknum allan tímann en hann er að jafna sig af meiðslum en Skagamaðurinn Arnór Sigurðsson lék síðasta stundarfjórðunginn fyrir rússneska liðið.

„Í gærkvöld unnum við besta lið í heimi. Get í rauninni ekki sett verð á stund eins og þessa,“ skrifar Hörður Björgvin á twitter-síðu sína.

Last night we beat the best team in the world. Can’t really put a price on a moment like this 🔴🔵🇷🇺 pic.twitter.com/cxl8vrUzUz