Góð afgreiðsla Fanndísar (myndband)

Fanndís Friðriksdóttir skoraði annað markið sitt fyrir ástralska liðið Adelaide United er liðið tapaði fyrir Newcastle Jets, 1:2, á heimavelli í morgun. Fanndís jafnaði leikinn í 1:1 á 29. mínútu.

Hún nýtti sér þá mistök í vörn Newcastle og skoraði ein á móti markmanni með góðri afgreiðslu. Fanndís spilaði fyrstu 70 mínútur í leiknum á meðan Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir spilaði allan leikinn fyrir Adelaide.

Markið má sjá á meðfylgjandi myndbandi. Fanndís hleypur beint í fangið á Gunnhildi eftir markið og fagna íslensku landsliðskonurnar vel saman.

.@fanndis90 did the hard yards to beat the Jets to the ball for her second goal of the season. 👍 #AUFC #ADLvNEW #WLeague



🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/fzJvQLejtC