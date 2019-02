Héldu vöku fyrir Evrópumeisturunum (myndskeið)

Stuðningsmenn hollenska liðsins Ajax héldu vöku fyrir liðsmönnum Real Madrid í Amsterdam í nótt en Ajax tekur á móti Evrópumeisturunum í fyrri viðureign liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í kvöld.

Hluti stuðningsmanna Ajax gerði sitt til að hjálpa liði sínu því þeir mættu fyrir utan hótel Real Madrid-liðsins og skutu flugeldum á loft. Flugeldasýningin hófst klukkan hálftvö eftir miðnætti og stóð yfir í tvo klukkutíma.

Lögregla var kölluð á staðinn og að því er fram kemur í spænska blaðinu AS vöknuðu liðsmenn Real Madrid af værum blundi við hávaðann fyrir utan hótelið en blaðið hafði samband við leikmenn þegar þeir snæddu morgunmatinn í morgun.

