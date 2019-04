Gerrard búinn að gefast upp

Steven Gerrard, knattspyrnustjóri Rangers í Skotlandi, viðurkenndi í gær að hann væri kominn á endastöð með einn leikmanna sinna.

Rangers tapaði fyrir Celtic, 2:1, í leik erkifjendanna í skosku úrvalsdeildinni í gær en Alfredo Morelos, leikmaður Rangers, fékk að líta rauða spjaldið í leiknum. Þetta var fimmta rauða spjald framherjans á tímabilinu.

Hann rak olnbogann í andlitið á Scott Brown, fyrirliða Celtic, þegar boltinn var ekki nærri eftir að þeir höfðu verið að eigast við. Áður hafði hann fengið tvö rauð spjöld á tímabilinu fyrir að missa stjórn á sér, og fimm í heildina.

„Auðvitað var hann espaður upp til að byrja með, en það hefur gerst allt of oft. Þetta hefur gengið of langt. Ég hef komið Alfredo til varnar en ég get ekki gert það lengur,“ sagði Gerrard eftir leikinn í gær.

Rangers er nú 13 stigum á eftir toppliði Celtic þegar sjö leikir eru eftir í deildinni.