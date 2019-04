Arnór valinn sá besti

Arnór Sigurðsson var valinn besti leikmaðurinn í 22. umferð rússnesku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu.

Skagamaðurinn ungi skoraði bæði mörk CSKA Moskva í 2:0-útisigri á grönn­un­um í Spar­tak Moskvu um síðustu helgi og hefur þar með skorað 3 mörk í þeim 14 leikjum sem hann hefur komið við sögu í deildinni á tímabilinu.

CSKA er í þriðja sæti deildarinnar með 40 stig, Krasnodar er með 41 stig í öðru sæti og Zenit Petersburg trónir á toppi deildarinnar með 45 stig en átta umferðir eru eftir.

Arnór hlaut 21.431 atkvæði í kosningu rússnesku úrvalsdeildarinnar á leikmanni umferðarinnar eða 55,41% atkvæði þeirra sem tóku þátt í kosningunni.

🌟 @PFCCSKA_en forward @arnorsigurdsson has been named #RPL Player of the Week 22!#CSKA pic.twitter.com/86qJ3TZMgo