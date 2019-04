Emil byrjaður að æfa á ný

Knattspyrnumaðurinn Emil Hallfreðsson er kominn á fulla ferð á æfingum hjá ítalska liðinu Udinese. Emil samdi við Udinese í febrúar, eftir að hann yfirgaf herbúðir Frosin­o­ne. Hann hefur verið mikið frá vegna meiðsla síðustu mánuði.

Emil meiddist á hné í lok síðasta árs og yfirgaf Frosinone í kjölfarið. Hann lék sex leiki með liðinu, sem komst upp í efstu deild fyrir leiktíðina.

Emil þekkti vel til hjá Udinese, áður en hann samdi við félagið, þar sem hann lék með því í tvö ár áður en hann gekk í raðir Frosinone.

Udinese er í 15. sæti A-deildarinnar á Ítalíu með 32 stig eftir 30 leiki. Emil verður væntanlega ekki með gegn Roma á laugardag, en gæti spilað áður en tímabilið er búið.

Guess who's back?! Il nostro @emilhallfreds oggi è tornato in allenamento con tutta la squadra! 💪🏼🇮🇸

