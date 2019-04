Alfreð missir af EM-leikjum

Alfreð Finnbogason gekkst undir vel heppnaða aðgerð á kálfa á skírdag og hann spilar ekki meira með Augsburg á leiktíðinni.

Það sem verra er þá mun Alfreð missa af leikjum íslenska landsliðsins gegn Albaníu og Tyrklandi í undankeppni EM á Laugardalsvellinum í júní en hann staðfesti það í samtali við Morgunblaðið í gær.

Alfreð hefur verið óheppinn með meiðsli og hefur aðeins náð að spila 18 af 30 leikjum Augsburg í deildinni á þessu tímabili og í þeim leikjum skoraði hann 10 mörk.

Update: We are delighted to announce that @A_Finnbogason's operation went well and he has started his recovery 👍



