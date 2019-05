Dortmund stendur í stórræðum

Þýska knattspyrnuliðið Borussia Dortmund heldur áfram að styrkja sig. Í morgun samdi liðið við belgíska landsliðsmanninn Thorgen Hazard og í dag gekk félagið frá samningi við þýska landsliðsmanninn Julian Brandt.

Brandt er 23 ára gamall kantmaður sem kemur til Dortmund frá þýska liðinu Bayer Leverkusen frá árinu 2014. Hann hefur spilað 23 leiki með þýska A-landsliðinu og hefur í þeim skorað tvö mörk.

Brandt samdi við Dortmund til fimm ára. Mörg félög í Evrópu hafa verið á höttunum eftir honum en hann skoraði 7 mörk og gaf 14 stoðsendingar á nýafstöðnu tímabili í þýsku 1. deildinni.

Borussia Dortmund has completed the signing of Julian Brandt from @bayer04_en on a 5-year contract! pic.twitter.com/yp56yFqaFG