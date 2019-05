Hazard samdi við Dortmund til fimm ára

Belgíski landsliðsmaðurinn Thorgan Hazard, yngri bróðir Eden Hazards, leikmanns Chelsea, er genginn í raðir þýska liðsins Borussia Dortmund en hann hefur spilað með Borussia Mönchengladbach frá árinu 2014.

Thorgan Hazard skrifaði undir fimm ára samning við Dortmund, sem endaði í öðru sæti þýsku 1. deildarinnar á nýafstöðnu tímabili.

Hann er 26 ára gamall miðjumaður sem á 21 leik að baki með belgíska landsliðinu og hefur í þeim skorað 3 mörk.

Borussia Dortmund have completed the signing of Thorgan Hazard from @borussia_en on a 5-year contract! pic.twitter.com/yx3YR8Eb4M