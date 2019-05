Atlético Madrid að tætast í sundur

Spænska knattspyrnuliðið Atlético Madrid er hægt og bítandi að tætast í sundur en enn einn leikmaðurinn er nú á förum frá félaginu.

Varnarmarmaðurinn reyndi Juanfran hefur ákveðið að yfirgefa Madridarliðið í sumar en hann hefur leikið stórt hlutverk með liðinu frá árinu 2011.

Juanfran er fjórði leikmaðurinn sem Atlético Madrid er að missa en áður höfðu Diego Godin, Lucas Hernández og Antoine Griezmann greint frá því að þeir séu á förum.

🎙 Juanfran: "These are my last days at Atlético de Madrid, I hope to come back soon. It's what I want, because this is my home. These years have been wonderful, incredible... The best years of my career."#AúpaAtleti pic.twitter.com/aC4ZRJEZ9A