Öll mörk Messi á 60 sekúndum (myndskeið)

Lionel Messi átti enn eitt frábæra tímabilið með Barcelona í spænsku 1. deildinni á nýafstöðnu tímabili.

Messi varð markakóngur spænsku deildarinnar þriðja árið í röð en hann skoraði 36 mörk í 34 leikjum en öll mörkin má sjá í meðfylgjandi myndskeiði.

Messi og félagar hans verða í eldlínunni á laugardaginn en þá mæta þeir Valencia í úrslitaleik spænsku bikarkeppninnar sem fram fer á Estadio Bentio vellinum í Sevilla.

All of Lionel Messi’s 36 La Liga goals from this season 🔥👏



Another magnificent season from the 🐐 #FCBpic.twitter.com/Wz5AsuyvFP