Inter búið að reka Spalletti

Ítalska knattspyrnuliðið Inter greindi frá því í morgun að Luciano Spalletti hafi verið sagt upp störfum hjá félaginu.

Spalletti hefur stýrt liði Inter frá árinu 2017 og hefur liðið hafnað í fjórða sætið undir hans stjórn síðustu tvö keppnistímabilið.

Nær öruggt er talið að Antonio Conte taki við þjálfarastarfinu hjá Inter og er reiknað með að hann verði kynntur til sögunnar á næstu dögum.

FC Internazionale Milano can confirm that Luciano Spalletti is no longer Head Coach of the First Team.



The Club wishes to thank Spalletti for his work and the results achieved together.#FCIM