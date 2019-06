Weah yfirgefur herbúðir PSG

Bandaríski landsliðsmaðurinn Timothy Weah er genginn í raðir Lille frá PSG. Lille greiðir Frakklandsmeisturunum 10 milljónir evra fyrir Weah, sem fékk lítið að spreyta sig hjá PSG.

Weah skrifar undir fimm ára samning við Lille, sem hafnaði í öðru sæti frönsku deildarinnar á síðustu leiktíð, 16 stigum á eftir PSG. Hann lék 13 leiki með Celtic á síðustu leiktíð, þar sem hann var á lánssamningi.

Sóknarmaðurinn er 19 ára og sonur George Weah, sem á sínum tíma var einn besti knattspyrnumaður heims og er núverandi forseti Líberíu. Timothy Weah hefur átta sinnum leikið með bandaríska landsliðinu og skorað eitt mark.

Welcome Timothy Weah!@LOSC_EN have reached an agreement with @PSG_English for the services of the #USMNT international forward, who arrives at the @StadePM on a five-year deal! pic.twitter.com/U5UA5kSb8I