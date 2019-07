Felix orðinn fimmti dýrasti leikmaður heims

Portúgalska ungstirnið Joao Felix er genginn í raðir spænska knattspyrnuliðsins Atlético Madrid frá Benfica í Portúgal en Madridarliðið greindi frá þessu nú fyrir stundu. Samningur hans er til sjö ára.

Mörg stórlið hafa verið á höttunum eftir Felix, sem er 19 ára gamall og skoraði 20 mörk í 43 leikjum með Benfica á síðustu leiktíð.

Atlético Madrid þarf að punga út 126 milljónum evra fyrir leikmanninn en sú upphæð jafngildir tæplega 18 milljörðum íslenskra króna. Hann lék sinn fyrsta landsleik fyrir Portúgal í síðasta mánuði.

Hann er þar með orðinn fimmti dýrasti leikmaður heims á eftir Neymar, Kylian Mbappé, Philippe Coutinho og Ousmane Dembele og annar dýrasti ungi leikmaðurinn en Paris SG greiddi 180 milljónir fyrir Mbappé.

