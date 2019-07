Real Madrid hefur engin not fyrir Norðmanninn

Spænska knattspyrnuliðið Real Sociedad hefur náð samkomulagi við Real Madrid um fá norska landsliðsmanninn Martin Ødegaard til liðs við sig.

Samningurinn felur í sér að Real Sociedad fær Ødegaard að láni til eins árs en þessi tvítugi norski landsliðsmaður gekk í raðir Real Madrid árið 2015 frá norska liðinu Strømsgodset. Hann gæti komið við sögu hjá Real Madrid síðar því hann hefur framlengt samning sinn við spænska risaliðið til ársins 2023.

Ødegaard hefur aðeins spilað einn deildarleik með Real Madrid en hann hefur verið í láni hjá hollenskum liðum, fyrst hjá Heerenveen og síðan Vitesse. Hann á að baki 18 leiki með norska A-landsliðinu og hefur í þeim skorað eitt mark.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Real Sociedad have reached an agreement with @realmadriden over the transfer of @martinio98. The player will join the club on a one-year loan. #OngiEtorriOdegaard #AurreraReala #RealSociedad 💙⚪⬇ pic.twitter.com/4zF2hAvRH3