El Shaarawy til Kína

Stephan El Shaarawy er genginn í raðir kínverska liðsins Shanghai Shenhua frá ítalska liðinu Roma sem hann hefur leikið með frá árinu 2016.

Talið er að kínverska liðið greiði 18 milljónir evra fyrir El Shaarawy, sem er 26 ára gamall og á 23 leiki að baki með ítalska landsliðinu og hefur í þeim skorað þrjú mörk.

El Shaarawy lék samtals 93 deildarleiki með Roma og skoraði í þeim 26 mörk.

Stephan El Shaarawy has today completed a move to Shanghai Shenhua.



