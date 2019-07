Asslani til Real Madrid

Sænska landsliðskonan Kosovare Asllani sem í vikunni sagði upp samningi sínum við sænska úrvalsdeildarliðið Linköping er komin í annað lið.

Asslani, sem spilaði stórt hlutverk með Svíum á HM í Frakklandi þar sem þeir höfnuðu í 3. sæti, er búin að semja við Real Madrid. Liðið heitir reyndar í dag CD Tacóns en Real Madrid tók félagið yfir í vor og frá og frá 2020 mun það bera heitið Real Madrid.

„Ég er stolt að tilkynna að ég verð fyrsti leikmaðurinn sem Real Madrid/CD Tacón semur við. Ég er spennt að skrifa nýja sögu og vera hluti af ferðalagi þessa liðs frá upphafi. Það verður draumur að klæðast fallegustu treyju í heimi frá og með næsta tímabili,“ skrifar Asslani á instragam-síðu sína.

📍🇪🇸 Proud to announce that I’ll be the first official signing for Real Madrid/Cd Tacon. Excited to write history, to help build and be part of this teams journey from the very start. It’ll be a dream to wear the most beautiful jersey in the world starting next season. Hala Madrid y nada mas! #HALAMADRID ⚪️⚫️

A post shared by Kosovare Asllani (@asllani9) on Jul 18, 2019 at 6:01am PDT