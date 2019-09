Tveir öflugir ekki valdir í Meistaradeildarhóp Juventus

Þjóðverjinn Emré Can og Króatinn Mario Mandzukic voru ekki valdir í leikmannahóp Ítalíumeistara Juventus sem spilar í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu.



Can, sem Juventus fékk frá Liverpool án greiðslu í fyrra, var skilinn eftir en miðjumennirnir í meistaradeildarhópi Juventus eru Sami Khedira, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic og nýju leikmennirnir, Aaron Ramsey and Adrien Rabiot.



Mandzukic, sem skoraði fyrir Juventus í tapleiknum á móti Real Madrid í úrslitaleiknum í Meistaradeildinni fyrir tveimur árum, varð undir í samkeppni um sóknarstöðurnar gegn Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Juan Cuadrado og Federico Bernardeschi.