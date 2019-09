Draumur að rætast hjá Rúnari Má

Rúnar Már Sigurjónsson, landsliðsmaður í fótbolta, leikur með Astana frá Kasakstan á Old Trafford á fimmtudagskvöld er Astana og Manchester United mætast riðlakeppni Evrópudeildarinnar.

Um ákveðinn draum er að rætast hjá Rúnari, sem hefur verið stuðningsmaður Manchester United alla sína tíð. Fær hann að spila á Old Trafford í fyrsta skipti.

Auk United og Astana eru Partizan frá Belgrad og Albert Guðmundsson og félagar í AZ Alkmaar einnig í riðlinum.

Hér að neðan má sjá myndir af Rúnari Má í Manchester United-treyju þegar hann var ungur drengur.

It will be a big game for Runar Mar Sigurjonsson in next week when he´ll play with FC Astana in Europa League against Man Utd at Old Trafford which is his boyhood favourite club. Let´s score some goals 🇮🇸👌#TeamTotalFootball pic.twitter.com/mhKClMaoSr