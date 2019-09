Rúnar Már byrjar á Old Trafford

Rúnar Már Sigurjónsson er í byrjunarliði Astana frá Kasakstan sem mætir Manchester United í 1. umferð í riðlakeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta á Old Trafford í kvöld.

Eins og komið hefur fram síðustu daga er Rúnar mikill stuðningsmaður United og því um gamlan draum að rætast hjá landsliðsmiðjumanninum.

Ole Gunnar Solskjær mætir með mikið breytt lið í leikinn. Leikmenn eins og Alex Tuanzebe, Angel Gomes, Mason Greenwood og Tahith Chong eru allir í byrjunarliðinu sem sjá má hér fyrir neðan.

🚨 #MUFC TEAM NEWS 🚨



