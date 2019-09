Hrun Gunnhildar og Utah hélt áfram

Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir og stöllur hennar í Utah Royals þurftu að játa sig sigraðar á útivelli gegn Chicago Red Stars í bandarísku atvinnumannadeildinni í fótbolta í nótt, 1:2.

Gunnhildur var í byrjunarliði Utah, lék allan leikinn á miðjunni og lagði upp mark liðsins á 42. mínútu með fallegri fyrirgjöf, en þá var staðan 1:1. Það dugði hins vegar ekki til því Chicago skoraði sigurmark á 85. mínútu.

Eftir fimm sigra í sex leikjum hefur Utah-liðið lent á vegg og tapað fjórum síðustu leikjum sínum. Fyrir vikið er liðið fallið niður í fimmta sæti og úr baráttunni um að enda í fjórum efstu sætunum, sem berjast um bandaríska meistaratitilinn í lok tímabils.

.@Gunnhildur_Yrsa with the moves. @ChristenPress with the equalizer 🔥 pic.twitter.com/tPTYegerZm