Aron sárþjáður eftir hrottalega tæklingu

Landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson fór meiddur af velli undir lok leiks Al-Arabi og Al Khor í katörsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.

Aron varð fyrir forljótri tæklingu frá Nayef Mubarak og lá sárþjáður eftir. Að lokum þurfti að kalla á sjúkrabörur og var Aron keyrður af velli.

Mubarak fór með takkana af miklu afli í ökklann á Aroni, með þeim afleiðingum að ökklinn beygðist hrottalega. Ekki kæmi á óvart ef Aron sé illa meiddur og miðað við myndir af atvikinu, gæti hann hreinlega verið fótbrotinn.

Miðað við brotið sem Aron varð fyrir, kæmi á óvart ef hann næði landsleikjunum við Frakkland og Andorra þann 11. og 14. október næstkomandi.

Hér að neðan má sjá er Aron var keyrður af vellinum.

Gunnarsson is taken off after twisting his ankle! pic.twitter.com/Xdb1E9uvul