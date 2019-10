Þjálfarinn meiddist í fagnaðarlátunum (myndskeið)

Borussia Dortmund komst áfram í þýska bikarnum í fótbolta er liðið vann 2:1-sigur á Borussia Mönchengladbach á heimavelli í gær. Julian Brant skoraði sigurmarkið tíu mínútum fyrir leikslok en gestirnir komust yfir skömmu áður.

Dortmund var hins vegar fljótt að snúa leiknum sér í vil og var Lucien Favre, knattspyrnustjóri liðsins, eðlilega kampakátur. Fagnaðarlátin kostuðu hins vegar sitt.

Í myndskeiðinu hér fyrir neðan má sjá þegar Favre meiðist á læri við það að fagna sigurmarkinu.

Dortmund boss Lucien Favre managed to pick up an injury celebrating his team’s winner last night 😬 pic.twitter.com/huZS98R0dy