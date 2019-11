Þráhyggja hjá Ronaldo

Argentíski knattspyrnumaðurinn Carlos Tévez er einn af þeim leikmönnum sem hefur bæði spilað með Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Í spjalli á vef ítalska íþróttafréttamannsins Gianluca di Marzio ber Tevez þá saman.

Um Ronaldo sagði Tévez: „Hann er allan daginn í ræktinni. Þetta er þráhyggja. Ég man eftir því að við þurftum að mæta á æfingu kl. 9. Ég mætti kl. 8 en hann var þegar kominn. Ég prófaði einu sinni að mæta 7:30 en hann var þegar kominn. Ég gerði einu sinni allt til þess að vera kominn á undan honum og mætti kl. 6:30 en hann var þegar mættur á svæðið. Hann var hálfsofandi en þarna var hann,” sagði Tévez sem lék með Ronaldo hjá Manchester United frá 2007-2009.

Um Messi félaga sinn hjá argentíska landsliðinu sagði Tévez: „Messi er ekki svona. Fyrir honum er þetta allt saman eðlislægt. En það sem honum er ekki eðlislægt æfir hann. Eitt sinn voru aukaspyrnur hans ekki nógu góður. Núna setur hann boltann alltaf í hornið. Hann æfði sig og bætti,” sagði Tévez.

