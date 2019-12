Hollenskur landsliðsmaður með hjartasjúkdóm

Hollenski knattspyrnumaðurinn Daley Blind hefur verið greindur með cardiomyopathy, eða hjartavöðvaslen, sem felur í sér að hjartað á í erfiðleikum með að dæla blóði í líkamann.

Blind fór í skoðun eftir að hafa fundið fyrir svima leik leik Ajax og Valencia í Meistaradeildinni fyrr í mánuðinum og kom hjartasjúkdómurinn þá í ljós.

Blind hefur leikið með Ajax stærstan hluta ferilsins, en hann var leikmaður Manchester United frá 2014 til 2018. Ekki er enn víst hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á knattspyrnuferil Blind, en hann gæti misst af EM á næsta ári.

Blind þakkaði fyrir góðar kveðjur á Twitter í dag.

Thank you all 🙌🏻 pic.twitter.com/7Z32bcwb5X