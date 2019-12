Aron gerir grín að þrálátum meiðslum

Knattspyrnumaðurinn Aron Jóhannsson hefur mikið glímt við meiðsli síðustu ár, en hann hefur aðeins leikið samtals 40 leiki á síðustu fimm árum. Þess má geta að 38 leikir eru á hverju tímabili í ensku úrvalsdeildinni.

Sóknarmaðurinn sér spauglegu hliðina af meiðslunum, eins og hann sýndi í Twitter-færslu í gær, þar sem hann ber sjálfan sig í dag saman við sig fyrir tíu árum.

Aron gekk í raðir Hammarby í Svíþjóð frá Werder Bremen í Þýskalandi fyrr á árinu og hefur framherjinn leikið tíu leiki með sænska liðinu.

Þessa spauglegu Twitter-færslu má sjá hér fyrir neðan.

Beginning of the decade vs end of the decade pic.twitter.com/7iHrGICxJh