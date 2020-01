Fékk fleiri tilboð en fyrir tíu árum

Sænski knattspyrnumaðurinn Zlatan Ibrahimovic segir að hann hafi fengið fleiri tilboð, 38 ára gamall, eftir að hann yfirgaf LA Galaxy í Bandaríkjunum í vetur en fyrir tíu árum.

Zlatan er genginn til liðs við AC Milan eftir átta ára fjarveru og var formlega kynntur til sögunnar hjá félaginu í dag og upplýsti að hann væri búinn að vera lengi í sambandi við Paolo Maldini, íþróttastjóra AC Milan og leikmann félagsins um árabil.

„Eftir lokaleikinn með Galaxy hringdi Maldini í mig. Hann spurði hvernig ég hefði það og við ræddum eitt og annað á almennum nótum,“ sagði Zlatan.

„Ég hef undanfarnar vikur fengið fleiri tilboð, 38 ára gamall, en ég fékk þegar ég var 28 ára. Ég vildi finna hvað kæmi adrenalíninu af stað hjá mér, því þannig næ ég mestu út úr sjálfum mér. Margir sögðu að það yrði vonlaust fyrir mig að koma aftur eftir meiðslin en ég lagði hart að mér og á meðan ég geri það get ég spilað fótbolta,“ sagði Zlatan og vísaði í hnjámeiðslin sem bundu endi á feril hans hjá Manchester United en þaðan fór hann til Galaxy vorið 2018.

„Ég get ekki spilað eins og ég gerði fyrir tíu árum en ég veit hvað ég get. Í stað þess að taka á sprett get ég til dæmis skotið á markið af 35 metra færi,“ sagði Zlatan sem gerði hálfs árs samning við AC Milan og gæti spilað með liðinu gegn Sampdoria á mánudaginn.