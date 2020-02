Maður leiksins í tíu marka leik

Excelsior vann í dag 6:4-sigur á Den Bosch í skrautlegum leik í hollensku B-deildinni í fótbolta. Elías Már Ómarsson lék allan leikinn fyrir Excelsior, skoraði eitt mark og var valinn maður leiksins.

Elías reið á vaðið í markaveislunni með fyrsta markinu á 27. mínútu. Excelsior komst í 2:0, en Den Bosch svaraði með þremur mörkum í röð.

Excelsior jafnaði metin á 65. mínútu úr víti sem Elías náði í, en Den Bosch komst aftur yfir á 71. mínútu. Þá var hins vegar komið að heimamönnum því þeir skoruðu þrjú mörk á síðasta korterinu og tryggðu sér skrautlegan sigur í leiðinni.

Excelsior er í áttunda sæti hollensku B-deildarinnar með 41 stig eftir 26 leiki. Elías hefur skorað níu mörk í deildinni á leiktíðinni og þar af fjögur í síðustu þremur leikjum.

🏆 Elias Mar Omarsson is verkozen tot man of the match. Hij neemt straks de trofee en knipbon in ontvangst in het supportershome. #excdbo pic.twitter.com/vcXrQWnJ8r