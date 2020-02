New York með pálmann í höndunum

Guðmundur Þórarinsson og liðsfélagar hans í bandaríska knattspyrnuliðinu New York City eru í afar vænlegri stöðu eftir 5:3-sigur gegn San Carlos frá Kosta Ríka í Soto í Kosta Ríka í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Norður- og Mið-Ameríku í nótt.

Guðmundur sat allan tímann á varamannabekk New York City í leiknum en hann gekk til liðs við félagið í lok janúar. New York City komst í 4:1 í leiknum en Héber, framherji New York City, gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu í leiknum.

Alexander Callens skoraði fjórða mark New York City og kom sínu liði í 4:1 en Marcos Mena og Omar Browns minnkuðu muninn fyrir San Carlos þegar skammt var til leikslauka. Alexandru Mitrita skoraði fimmta mark New York í uppbótartíma og kom sínu liði í afar vænlega stöðu fyrir seinni leikinn sem fer fram þann 26. febrúar næstkomandi í New York.