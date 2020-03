Með bestu sendingarnar í Rússlandi

Landsliðsmaðurinn Hörður Björgvin Magnússon er með flestar heppnaðar sendingar allra í rússnesku úrvalsdeildinni í fótbolta á leiktíðinni.

Hörður hefur gefið 1.241 heppnaða sendingu í 20 leikjum á leiktíðinni eða rúmlega 62 heppnaðar sendingar að meðaltali í leik.

Varnarmaðurinn hefur skorað tvö mörk á tímabilinu, rétt eins og hann gerði í 23 leikjum á síðustu leiktíð, sem var sú fyrsta í Rússlandi. Fram að því hafði hann leikið með Fram, Spezia og Cesena á Ítalíu og Bristol City á Englandi.

CSKA Moskva er í fimmta sæti deildarinnar með 36 stig eftir 22 leiki, en ekki verður leikið í deildinni á næstunni vegna útbreiðslu kórónuveirunnar.

