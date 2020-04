Emmanuel Petit lék með enska úrvalsdeildarliðinu Arsenal á tímabili og varð heimsmeistari með Frökkum árið 1998.

Petit er með nokkur ráð fyrir landa sinn Kylian Mbappé en hann er einn besti knattspyrnumaður heims í dag, þrátt fyrir að vera aðeins 21 árs.

„Hann er byrjaður að herma of mikið eftir Neymar. Hann reynir of mikið að sóla og það pirrar mig meira og meira og það er byrjað að pirra liðsfélaga hans. Hann er of mikið að hugsa um að verða sá besti í heimi og vinna Ballon d'Or,“ sagði Petit um Neymar við Team Duga-hlaðvarpið.

Þrátt fyrir gagnrýnina er Petit hrifinn af Mbappé. „Hann er búinn að skora 90 mörk í 120 leikjum fyrir PSG. Hann er magnaður leikmaður, en ég er með eitt ráð. Ekki vera eins og Neymar,“ sagði Petit.