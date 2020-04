Tækifærin af skornum skammti

Emre Can, miðjumaður þýska knattspyrnufélagsins Borussia Dortmund, er ósáttur við framkomu Maurizios Sarris, stjóra Juventus, í sinn garð á meðan Þjóðverjinn var leikmaður félagsins. Can gekk til liðs við Juventus á frjálsri sölu frá Liverpool sumarið 2018 en hann stóð sig vel á sínu fyrsta tímabili undir stjórn Massimilianos Allegris og varð Ítalíumeistari með liðinu.

Sarri tók við liðinu síðasta sumar og Can fékk lítið að spila undir stjórn Ítalans. Þá var hann ekki valinn í meistaradeildarhóp félagsins. Can fékk að lokum nóg og færði sig yfir til Þýskalands á nýjan leik til Dortmund í janúarglugganum. „Síðustu mánuðir hafa verið þeir erfiðustu á mínum ferli,“ sagði Can í samtali við Bild.

„Ég var stór hluti af liðinu á síðustu leiktíð og við áttum skilið að verða Evrópumeistarar miðað við spilamennsku okkar í Meistaradeildinni. Ég stóð mig vel í þeim leikjum líka en svo kom nýr þjálfari sem gaf mér engin tækifæri. Heilt yfir er ég sáttur við tíma minn í Torino en líka feginn að honum sé lokið,“ bætti þýski landsliðsmaðurinn við.