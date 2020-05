Staðfesta brottför Götze

Michael Zorc, yfirmaður íþróttamála hjá þýska knattspyrnuliðinu Dortmund, hefur staðfest að Mario Götze muni yfirgefa félagið í sumar. Þetta kemur fram á Twitter-reikningi Dortmund:

“We will part ways with Mario Götze this summer. It was a mutual and respectful decision. Mario is a great man.” pic.twitter.com/XHcvuRsOrQ