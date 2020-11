Á sigurbraut í New York

New York City vann í nótt 5:2-sigur á grönnum sínum í New York RB í bandarísku atvinnumannadeildinni í fótbolta. Guðmundur Þórarinsson leikur með New York City sem hefur unnið þrjá leiki í röð.

Guðmundur byrjaði á varamannabekknum og kom inn á sem varamaður á 86. mínútu í stöðunni 5:2. Selfyssingurinn hefur leikið 18 leiki með New York City á tímabilinu, sjö þeirra frá byrjun, en hann kom til félagsins frá Norrköping í Svíþjóð.

New York City er í fimmta sæti Austurdeildar MLS með 36 stig, átta stigum frá toppliði Philadelphia.