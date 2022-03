Ítalía – áttirðu við Sviss?

Stuðningsmenn svissneska karlalandsliðsins í knattspyrnu voru kátir og með húmorinn í lagi þegar lið þeirra mætti Englandi í vináttulandsleik á Wembley á laugardaginn, þrátt fyrir 2:1 ósigur.

Sviss leikur á HM í Katar í árslok eftir að hafa haft betur í einvígi við Ítali í riðlakeppninni. Ítalir þurftu að fara í umspil og töpuðu þar mjög óvænt fyrir Norður-Makedóníu í síðustu viku.

Svisslendingar fjölmenntu á leikinn á Wembley og mættu m.a. með borða með áletruninni sem má sjá hér fyrir neðan:

Google: Italy World Cup Qatar 2022 - Did you mean: SWITZERLAND?