Sigurliðið í kvöld fer til Litháen

Litháísku meistararnir Zalgiris frá Vilnius komust í aðra umferð Meistaradeildar karla í fótbolta í kvöld og mæta þar með sigurvegaranum úr einvígi Víkings og Malmö sem hefja seinni leik sinn í fyrstu umferðinni á Víkingsvellinum klukkan 19.30.

Zalgiris sigraði í fremlengdum leik gegn Ballkani frá Kósóvó á heimavelli í kvöld. Liðin skildu jöfn, 1:1, í Kósóvó en í kvöld gerði Mathias Oyewusi út um einvígið þegar hann skoraði sigurmarkið, 1:0, á sjöundu mínútu framlengingar.

Zalgiris varð meistari í Litháen á síðasta tímabili, og á yfirstandandi tímabili er liðið með fimm stiga forystu og hefur aðeins tapað einu sinni í átján leikjum.

Liðið sem tapar einvíginu á Víkingsvellinum í kvöld flyst yfir í 2. umferð Sambandsdeildarinnar og leikur þar við tapliðið úr viðureign The New Saints frá Wales og Linfield frá Norður-Írlandi. Seinni leikur þeirra fer fram á Norður-Írlandi á morgun en The New Saints vann fyrri leikinn í Wales 1:0.