Willum skoraði sjálfsmark í jafntefli

Go Ahead Eagles og Utrecht skildu jöfn, 2:2, í hollensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.

Willum Þór Willumsson spilaði allan leikinn í liði Go Ahead Eagles en hann varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark strax á þriðju mínútu leiksins. Fyrrverandi Liverpool-maðurinn, Bobby Adekanye, jafnaði metin fyrir Go Ahead Eagles á 10. mínútu en Sander van de Streek kom Utrecht aftur yfir þremur mínútum síðar. Það var svo Sylla Sow sem bjargaði stigi fyrir Go Ahead Eagles en hann jafnaði metin í uppbótartíma.

Go Ahead Eagles er í 10. sæti deildarinnar með 19 stig eftir 16 leiki.